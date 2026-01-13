El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

Hoy, 13 de enero de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 17 grados . La sensación térmica será algo fresca, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda llevar abrigo si se planea salir.

A medida que avance la mañana, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 62% a 64%, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique. Los vientos, provenientes del sur y sureste, soplarán con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en las horas más cálidas del día.

A partir de la tarde, se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones, con un 100% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en la tarde y hasta 2 mm en la noche. Esto se debe a un sistema de baja presión que se aproxima a la región, trayendo consigo nubes altas y condiciones inestables. Es recomendable llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto salir durante estas horas.

La tarde también traerá consigo un aumento en la nubosidad, con un cielo que se mantendrá cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 12 grados hacia las 22:00 horas. La humedad aumentará, alcanzando niveles del 91% a 96%, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto a la actividad eléctrica, la probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

En resumen, el día en Los Palacios y Villafranca se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias a partir de la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones ante la posibilidad de precipitaciones.

