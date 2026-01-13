El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Osuna se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes altas y periodos de cielo cubierto. Desde la madrugada, las nubes altas han dominado el cielo, y se espera que esta tendencia continúe a lo largo de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la presencia del viento, que soplará con rachas significativas. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur a velocidades de hasta 29 km/h, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando rachas de hasta 55 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frío mayor a la esperada, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta la tarde. Sin embargo, se prevé un aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde y la noche, con un 35% de probabilidad de precipitaciones entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 95% entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que es posible que se produzcan lluvias ligeras, especialmente en las horas de la tarde y la noche, por lo que se aconseja llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 63% por la mañana y aumentando hasta un 89% en la noche, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo. Esto, combinado con las temperaturas frescas y el viento, podría resultar en un día algo incómodo para quienes son sensibles a la humedad.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será fresco y mayormente nublado, con un aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los habitantes estar preparados para cambios en el tiempo y tomar precauciones ante el viento fuerte que se espera durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.