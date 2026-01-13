El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Osuna según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de enero de 2026, Osuna se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes altas y periodos de cielo cubierto. Desde la madrugada, las nubes altas han dominado el cielo, y se espera que esta tendencia continúe a lo largo de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.
A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la presencia del viento, que soplará con rachas significativas. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur a velocidades de hasta 29 km/h, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando rachas de hasta 55 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frío mayor a la esperada, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente.
La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta la tarde. Sin embargo, se prevé un aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde y la noche, con un 35% de probabilidad de precipitaciones entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 95% entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que es posible que se produzcan lluvias ligeras, especialmente en las horas de la tarde y la noche, por lo que se aconseja llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 63% por la mañana y aumentando hasta un 89% en la noche, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo. Esto, combinado con las temperaturas frescas y el viento, podría resultar en un día algo incómodo para quienes son sensibles a la humedad.
En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será fresco y mayormente nublado, con un aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los habitantes estar preparados para cambios en el tiempo y tomar precauciones ante el viento fuerte que se espera durante el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.
