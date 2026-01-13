El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes más densas hacia la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre los 7°C por la mañana y alcanzará un máximo de 17°C en las horas más cálidas del día, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 78% por la mañana y alcanzando hasta un 96% en la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A lo largo del día, se prevén algunas precipitaciones, especialmente en la tarde y la noche, con una probabilidad de lluvia que aumenta considerablemente. Se estima que la precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 2 mm, con lluvias escasas en la tarde y lluvias más intensas hacia la noche.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 10 y 36 km/h. Las ráfagas de viento pueden ser más intensas, alcanzando hasta 63 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, y es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad de tormentas eléctricas en la tarde y la noche. Esto sugiere que los residentes deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las tormentas pueden traer consigo ráfagas de viento más fuertes y precipitaciones intensas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose alrededor de los 12°C. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, por lo que se aconseja a los conductores que tomen precauciones adicionales al manejar.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en la tarde y la noche. Es un día para estar preparado y adaptarse a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.