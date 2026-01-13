El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

Hoy, 13 de enero de 2026, Montilla se despertará con un ambiente fresco y mayormente despejado. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados , con una humedad relativa que rondará el 51%. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 14 grados hacia el mediodía, lo que proporcionará un tiempo agradable para las actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas en la tarde. Esto no debería afectar significativamente la luminosidad del día, ya que las nubes no serán densas. La temperatura máxima alcanzará los 16 grados en las horas centrales de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado.

Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se incrementará la probabilidad de que se presenten nubes más densas, especialmente hacia la noche. La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un ligero aumento hacia la tarde, donde se estima un 10% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. A partir de las 19:00, la probabilidad de tormenta aumenta considerablemente, alcanzando un 70%, lo que podría traer consigo algunas lluvias escasas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 24 y 32 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 52 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante la tarde y la noche. Es recomendable que los habitantes de Montilla se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que se acerque la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados .

La puesta de sol se producirá a las 18:21, marcando el inicio de un periodo nocturno que podría traer consigo un cielo más cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. En resumen, hoy será un día mayormente soleado y templado, pero con la posibilidad de un cambio significativo en el tiempo hacia la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.