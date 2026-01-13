El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Moguer se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones de hasta 0.2 mm en las horas más tempranas. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se incrementa considerablemente, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que los habitantes de Moguer deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas. Las lluvias más significativas se anticipan en la tarde, con un total de 5 mm pronosticados, lo que podría generar charcos y un ambiente más fresco.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 28 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente durante las horas de lluvia. La dirección del viento, predominantemente del sur y sureste, también podría traer consigo un aumento en la nubosidad y la inestabilidad atmosférica.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 65% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que podrían desarrollarse tormentas aisladas, aunque no se espera que sean severas. Sin embargo, es recomendable que los residentes estén atentos a posibles alertas meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 14 grados . La lluvia podría continuar, aunque con menor intensidad, y se espera que la humedad se mantenga alta, lo que podría resultar en un ambiente pesado y húmedo.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. Las temperaturas descenderán a los 12 grados , y la probabilidad de lluvia disminuirá, ofreciendo un respiro a los habitantes de Moguer tras un día de inclemencias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.