El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Martos se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 15 grados.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 41% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 37% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fría de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 14 y 26 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas. Los ciudadanos deben estar preparados para la posibilidad de un viento más fuerte en las horas de la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia el final de la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 35% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto podría ser un factor a considerar para aquellos que planean actividades al aire libre o desplazamientos.

La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Martos sin inconvenientes. Sin embargo, se recomienda a los habitantes que se mantengan informados sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde, cuando la posibilidad de tormentas podría alterar el tiempo tranquilo de la mañana. En resumen, el día se presenta como una jornada mayormente nublada, fresca y sin lluvias, con un aumento en la intensidad del viento y una ligera posibilidad de tormentas hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.