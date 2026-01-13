El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 51% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas de mayor temperatura.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente en la tarde, con un 80% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas de la tarde y hasta 1 mm en la tarde-noche. A partir de las 19:00 horas, la probabilidad de tormenta también se incrementa, alcanzando un 70%, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas aisladas acompañadas de lluvia.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 34 km/h, siendo más intenso en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas que, aunque no serán extremas, podrían resultar incómodas para quienes se encuentren al aire libre. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 15:00 horas, alcanzando hasta 55 km/h.

A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, y las condiciones meteorológicas podrían volverse más inestables, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 21:00 horas, cuando se espera un aumento en la actividad eléctrica y la posibilidad de tormentas. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados, con un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, el día en Marchena se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables durante el día, pero con un aumento en la probabilidad de lluvia y tormentas hacia la tarde y noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles cambios en el tiempo y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.