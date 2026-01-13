El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Mairena del Aljarafe se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, manteniendo una temperatura constante de 11 grados . A medida que avance el día, la temperatura ascenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 2 mm en total. En las primeras horas, la lluvia será casi inexistente, pero a partir del mediodía, se prevé que la situación cambie, con chubascos intermitentes que podrían ser más intensos en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad, combinado con las condiciones de cielo cubierto, podría dar lugar a la formación de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

El viento soplará del sur a una velocidad que oscilará entre los 10 y 24 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 38 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a la sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 55% de posibilidad de tormenta entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a posibles descargas eléctricas y condiciones climáticas cambiantes.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se estabilizarán, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las horas de la mañana y la noche, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, hoy en Mairena del Aljarafe se prevé un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y alta humedad, lo que podría generar condiciones de niebla y bruma.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.