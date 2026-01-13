El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que limitarán la visibilidad del sol. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 90% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 16 grados durante la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y la presencia constante de nubes. La probabilidad de precipitación aumentará notablemente, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 0.9 mm en la tarde, con lluvias escasas que podrían interrumpir brevemente las actividades al aire libre.

El viento soplará del sur-sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo de la tarde, el viento se intensificará, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más fría y desagradable.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la bruma y las nubes bajas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución a los conductores y a quienes planeen salir.

La tarde también traerá consigo un aumento en la probabilidad de tormentas, con un 60% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse descargas eléctricas en la zona, lo que añade un elemento de riesgo a las actividades al aire libre.

En resumen, el día en Mairena del Alcor se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un viento notable. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de tormentas a medida que avanza la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.