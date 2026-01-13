El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra más, alcanzando un estado de nubosidad considerable hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 15°C en las horas más cálidas del día.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 41% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 62% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, con un registro de 0 mm hasta la tarde. Sin embargo, hacia la noche, existe una probabilidad del 65% de que se presenten lluvias ligeras, especialmente entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto podría traer consigo un ambiente más fresco y húmedo, por lo que se recomienda a los lucentinos estar preparados con paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 30 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener precaución, especialmente en áreas abiertas o en la conducción, debido a la posibilidad de ráfagas repentinas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando mínimos de 11°C. La combinación de la humedad elevada y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

En resumen, el día en Lucena se caracterizará por un tiempo nublado, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la noche. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y prepararse para cambios en el tiempo será clave para disfrutar de este día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.