El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

Hoy, 13 de enero de 2026, Lora del Río se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 8 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 62% hacia la tarde. Esta elevada humedad, combinada con el cielo cubierto, puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Lora del Río experimenten algunas lluvias ligeras a lo largo del día. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada será de aproximadamente 0.1 mm en las primeras horas y podría aumentar a 1 mm en la tarde, lo que podría causar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 20 km/h en momentos puntuales, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% en las primeras horas y aumentando a un 20% en la tarde, lo que sugiere que, aunque las lluvias son probables, las tormentas eléctricas no son una preocupación significativa.

En resumen, los residentes de Lora del Río deben prepararse para un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.