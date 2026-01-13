El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, se espera en Linares un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana hasta la tarde, las nubes cubrirán el cielo, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 16 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 16 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. La combinación de nubes y humedad podría hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los números.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante la jornada, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en la mayoría de los periodos, excepto en la franja horaria de 19:00 a 01:00, donde la probabilidad aumenta al 20%. Sin embargo, es poco probable que se materialicen en forma de lluvia significativa.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se espera que la racha máxima de viento alcance los 41 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento podría ser más notable en áreas abiertas y expuestas, así que se recomienda tener precaución si se planea estar al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 20:00 horas. La visibilidad se mantendrá buena, aunque la presencia de nubes podría dificultar la observación de las estrellas. El ocaso se producirá a las 18:16, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila y fresca.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin precipitaciones significativas. Se recomienda a los habitantes vestirse adecuadamente para el frío y estar atentos a las ráfagas de viento que podrían hacer que la sensación térmica sea más baja de lo esperado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.