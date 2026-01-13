El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lepe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de enero de 2026, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.
A medida que avance el día, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con intervalos de nubosidad y lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 3 mm. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 68 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas expuestas. Las velocidades del viento oscilarán entre 20 y 35 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.
En cuanto a la temperatura, se espera que se mantenga en torno a los 14 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 12 grados por la noche. Las temperaturas mínimas se registrarán en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, cuando el cielo esté más cubierto y las lluvias sean más frecuentes.
La probabilidad de tormentas también es notable, alcanzando un 70% en la franja horaria de la tarde. Esto podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las lluvias. Por lo tanto, es aconsejable estar alerta ante posibles cambios bruscos en el tiempo.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto y las temperaturas se mantendrán frescas. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.
En resumen, el día de hoy en Lepe se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un viento notable del sur. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se preparen para un día húmedo y fresco.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.
