El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lebrija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Lebrija, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.
A medida que avance la tarde, se prevé que la nubosidad persista, aunque se presentarán intervalos de nubes altas. La probabilidad de precipitación aumenta considerablemente, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 0.3 mm, lo que indica que se podrían registrar lluvias ligeras a moderadas en la zona.
La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 90% en la madrugada y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta un 93% en la tarde. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas frescas.
El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 58 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas abiertas. Se recomienda precaución a quienes realicen actividades al aire libre, ya que las ráfagas de viento podrían ser intensas.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 65% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región. Es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo seguirá cubierto. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, por lo que se aconseja a los conductores que tomen precauciones adicionales al desplazarse.
En resumen, el día de hoy en Lebrija se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con altas probabilidades de lluvia y viento fuerte, lo que sugiere que es un buen momento para quedarse en casa y disfrutar de actividades bajo techo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.
