El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, se espera en Jaén un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se alternarán momentos de nubes altas con períodos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales, donde se prevé que el sol asome en algunos momentos.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 17 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 a 8 grados. A medida que el día progrese, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 17 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia la noche.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 42% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 62% al final del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y los 30 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán durante la mañana y la tarde, alcanzando hasta 42 km/h en algunos momentos. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 15% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas agradables en las horas centrales y un viento notable que puede hacer que la sensación térmica sea más baja. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de un cambio en el tiempo hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.