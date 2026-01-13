El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

Hoy, 13 de enero de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las horas más frescas, lo que puede generar una sensación térmica más baja de lo habitual.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 07:00 y las 13:00. Las lluvias serán escasas al principio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 4 mm. En particular, se prevé que entre las 09:00 y las 10:00, la lluvia sea más intensa, con un pronóstico de 4 mm en ese periodo.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 53 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas costeras, donde el oleaje podría ser más fuerte. Las rachas de viento serán más intensas entre las 09:00 y las 10:00, lo que podría afectar actividades al aire libre y el tráfico marítimo.

A lo largo de la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, pero la sensación térmica podría ser más fría debido a la combinación de viento y humedad. La probabilidad de tormentas también es notable, con un 75% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

En la noche, el cielo seguirá cubierto, aunque se espera que la intensidad de las lluvias disminuya. Las temperaturas descenderán a alrededor de 12 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

Es recomendable que los residentes de Isla Cristina tomen precauciones, especialmente si planean salir, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.