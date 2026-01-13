El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

Hoy, 13 de enero de 2026, Huelva se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, aunque con la posibilidad de lluvias escasas en la mañana. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.6 mm, lo que indica que, aunque no se prevén lluvias intensas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. La probabilidad de lluvia se sitúa en un 100% durante las primeras horas, disminuyendo ligeramente a medida que se acerque la tarde.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 36 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 15 grados a lo largo del día, lo que sugiere que será un día fresco, ideal para actividades en interiores.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que podría haber un 60% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo algunos intervalos nubosos más intensos. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, por lo que la situación meteorológica no debería causar grandes inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más tardías. La humedad se mantendrá alta, lo que podría hacer que la sensación de frío se acentúe.

En resumen, Huelva experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas frescas. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para la posibilidad de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.