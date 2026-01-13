El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A medida que avance la jornada, se prevé que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 15 grados por la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y alcanzando hasta un 90% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que habrá lluvias escasas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Se estima que la cantidad de precipitación acumulada podría alcanzar hasta 0.4 mm en las horas centrales del día, aumentando a 1 mm hacia la tarde. Las lluvias serán ligeras, pero es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 28 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento será constante, su dirección y velocidad pueden variar a lo largo del día.

La probabilidad de tormenta es moderada, con un 55% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que, aunque no se esperan tormentas severas, es posible que se produzcan algunos truenos acompañando las lluvias.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día gris y húmedo, con la posibilidad de algunas sorpresas meteorológicas a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.