El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Écija se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes altas y momentos de cielo cubierto. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde, lo que proporcionará un respiro del frío matutino.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 65% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro. Esto es especialmente relevante para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de humedad y temperaturas frescas puede resultar en un ambiente algo incómodo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde. Sin embargo, existe una probabilidad del 45% de que se produzcan lluvias entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un aumento en la probabilidad de tormentas, que podría alcanzar hasta un 70% en ese mismo intervalo. Esto sugiere que, aunque la mañana será mayormente seca, es recomendable que los ciudadanos lleven consigo un paraguas o impermeable si tienen planes para la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 56 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, combinado con la alta humedad, podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en áreas expuestas. Las ráfagas de viento serán más fuertes en la tarde, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en zonas abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 12 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes densas, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, el día en Écija se caracterizará por un tiempo cambiante, con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde. Es un día para estar preparados y adaptarse a las condiciones meteorológicas que se presenten.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.