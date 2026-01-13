El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

Hoy, 13 de enero de 2026, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados, proporcionando un ambiente fresco pero relativamente cómodo.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Durante este periodo, se anticipa que la lluvia será más intensa, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm. Sin embargo, las lluvias serán intermitentes y no se espera que causen grandes inconvenientes. En las horas previas, la precipitación será mínima, con valores de 0.1 mm en la mañana y un ligero aumento a 0.3 mm por la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y alcanzando el 100% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente cuando las temperaturas se eleven ligeramente. Los vientos soplarán del sur, con velocidades que oscilarán entre 11 y 31 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde, lo que podría generar ráfagas de hasta 45 km/h. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 60% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas. Sin embargo, la actividad eléctrica no se espera que sea severa. A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar, con una disminución de la probabilidad de lluvia y un cielo que se mantendrá mayormente cubierto.

La salida del sol está programada para las 08:37, mientras que el ocaso se producirá a las 18:28, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente. En resumen, los habitantes de Coria del Río deben prepararse para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias intermitentes y algunas tormentas, especialmente durante la tarde. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.