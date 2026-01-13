El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes altas y periodos de nubosidad. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 7 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 87%. A medida que avance el día, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde, aunque la sensación térmica podría ser más fresca debido a la presencia de viento.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 32 km/h en las horas más cálidas del día. Esto generará un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, pasando a ser predominantemente del sur y suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que la mañana transcurra sin lluvias, pero a partir de la tarde, la situación cambiará. La probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 45% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 95% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 1 mm, pero podrían presentarse en forma de lloviznas intermitentes.

La nubosidad será un factor constante a lo largo del día, con un cielo que pasará de poco nuboso a cubierto, especialmente en la tarde y noche. Esto limitará la visibilidad del sol, que saldrá a las 08:33 y se ocultará a las 18:22. La combinación de nubes y viento podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor viento.

La tarde será el periodo más fresco, con temperaturas que descenderán a 12 grados hacia el final del día. La humedad aumentará, alcanzando niveles cercanos al 94% en la noche, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. En resumen, se recomienda a los cordobeses estar preparados para un día variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente fresco, especialmente en las horas de la tarde y noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.