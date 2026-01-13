El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de enero de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes altas y periodos de nubosidad. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 7 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 87%. A medida que avance el día, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde, aunque la sensación térmica podría ser más fresca debido a la presencia de viento.
El viento soplará desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 32 km/h en las horas más cálidas del día. Esto generará un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, pasando a ser predominantemente del sur y suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.
En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que la mañana transcurra sin lluvias, pero a partir de la tarde, la situación cambiará. La probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 45% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 95% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 1 mm, pero podrían presentarse en forma de lloviznas intermitentes.
La nubosidad será un factor constante a lo largo del día, con un cielo que pasará de poco nuboso a cubierto, especialmente en la tarde y noche. Esto limitará la visibilidad del sol, que saldrá a las 08:33 y se ocultará a las 18:22. La combinación de nubes y viento podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor viento.
La tarde será el periodo más fresco, con temperaturas que descenderán a 12 grados hacia el final del día. La humedad aumentará, alcanzando niveles cercanos al 94% en la noche, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. En resumen, se recomienda a los cordobeses estar preparados para un día variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente fresco, especialmente en las horas de la tarde y noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.
