El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Castilleja de la Cuesta según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 13 de enero de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que la temperatura llegue a los 17 grados.
La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia en este intervalo. Se anticipa que la precipitación acumulada durante el día será de aproximadamente 2 mm, lo que indica que la lluvia será ligera pero constante. Las condiciones de humedad serán elevadas, alcanzando el 100% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.
El viento soplará del sur a una velocidad que variará entre 9 y 23 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 36 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante la mañana y al caer la tarde. La dirección del viento, predominantemente del sur y sureste, contribuirá a mantener la inestabilidad en la atmósfera, lo que podría favorecer la formación de nubes y la posibilidad de tormentas aisladas, aunque la probabilidad de tormenta se estima en un 50% entre las 13:00 y las 19:00 horas.
A medida que avance el día, se espera que la visibilidad se vea afectada por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.
En resumen, el día en Castilleja de la Cuesta se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas. La combinación de viento, humedad y posibilidad de tormentas hará que sea un día fresco y potencialmente incómodo para actividades al aire libre. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones inestables y que tomen las precauciones necesarias si planean salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.
