El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

Hoy, 13 de enero de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que la temperatura llegue a los 17 grados.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia en este intervalo. Se anticipa que la precipitación acumulada durante el día será de aproximadamente 2 mm, lo que indica que la lluvia será ligera pero constante. Las condiciones de humedad serán elevadas, alcanzando el 100% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará del sur a una velocidad que variará entre 9 y 23 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 36 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante la mañana y al caer la tarde. La dirección del viento, predominantemente del sur y sureste, contribuirá a mantener la inestabilidad en la atmósfera, lo que podría favorecer la formación de nubes y la posibilidad de tormentas aisladas, aunque la probabilidad de tormenta se estima en un 50% entre las 13:00 y las 19:00 horas.

A medida que avance el día, se espera que la visibilidad se vea afectada por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

En resumen, el día en Castilleja de la Cuesta se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas. La combinación de viento, humedad y posibilidad de tormentas hará que sea un día fresco y potencialmente incómodo para actividades al aire libre. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones inestables y que tomen las precauciones necesarias si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.