El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

Hoy, 13 de enero de 2026, Cartaya se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura inicial de 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en la tarde. Esto se traduce en un día en el que es recomendable llevar paraguas o impermeables, especialmente para aquellos que planean estar al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las horas más críticas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede generar un ambiente algo incómodo, especialmente para quienes son sensibles a estas condiciones.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 20 y 31 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 68 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, por lo que se aconseja tener precaución al desplazarse.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas también se incrementa, con un 70% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda estar atentos a las alertas meteorológicas.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un cielo cubierto, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Las condiciones de viento podrían hacer que la sensación térmica sea más fría, y la posibilidad de tormentas añade un elemento de precaución para los habitantes y visitantes de la localidad. Es un día para estar preparados y tomar las medidas necesarias para disfrutar de la jornada a pesar de las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.