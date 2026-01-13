El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cartaya según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 13 de enero de 2026, Cartaya se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura inicial de 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en la tarde. Esto se traduce en un día en el que es recomendable llevar paraguas o impermeables, especialmente para aquellos que planean estar al aire libre.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las horas más críticas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede generar un ambiente algo incómodo, especialmente para quienes son sensibles a estas condiciones.
En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 20 y 31 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 68 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, por lo que se aconseja tener precaución al desplazarse.
A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas también se incrementa, con un 70% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda estar atentos a las alertas meteorológicas.
En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un cielo cubierto, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Las condiciones de viento podrían hacer que la sensación térmica sea más fría, y la posibilidad de tormentas añade un elemento de precaución para los habitantes y visitantes de la localidad. Es un día para estar preparados y tomar las medidas necesarias para disfrutar de la jornada a pesar de las inclemencias del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.
- Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
- Córdoba tiene casi 300 kilómetros de carreteras que están pendientes
- Córdoba se reencuentra con su sierra a través de su cinturón verde
- Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
- Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
- Los futuros aparcamientos sumarán más de 1.500 plazas en Córdoba
- Pastelería Solano de Aguilar de la Frontera: el sabor del tiempo que no se rinde
- Dos grandes balsas de agua de Córdoba acaparan la inversión en regadíos en Andalucía