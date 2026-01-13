El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Carmona según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de enero de 2026, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 60%.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con un valor de 16 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará principalmente del sur y sureste, alcanzará velocidades de hasta 27 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la esperada.
En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 95% de que se registren lluvias entre las 13:00 y las 19:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en la tarde y hasta 1 mm en la noche. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante estas horas, ya que las lluvias podrían ser intermitentes pero persistentes.
La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 65% en el mismo periodo, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Por lo tanto, es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.
En la tarde, el cielo seguirá cubierto, con una ligera mejora en la temperatura que podría llegar a los 15 grados hacia las 15:00 horas. Sin embargo, la sensación de frío persistirá debido a la humedad y el viento. Hacia el final de la jornada, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán nuevamente a los 12 grados.
La puesta de sol se producirá a las 18:26 horas, momento en el que las temperaturas comenzarán a bajar rápidamente. La noche se presentará con cielos cubiertos y una ligera probabilidad de lluvias, por lo que es recomendable estar preparados para un cierre de jornada fresco y húmedo. En resumen, el día en Carmona será mayormente nublado, con lluvias esperadas y temperaturas frescas, lo que sugiere un día típico de invierno en la región.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.
