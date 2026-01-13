El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Camas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96%, lo que generará una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, con un ligero aumento a 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará del sur y sureste, alcanzará velocidades de hasta 22 km/h, con ráfagas que podrían superar los 36 km/h en las horas más activas del día.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, acumulando alrededor de 1 mm en total, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo, por lo que se recomienda precaución al transitar por las calles. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 17 grados, pero la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad y el viento. Hacia el final de la jornada, se espera que la temperatura descienda nuevamente a 12 grados, con cielos aún cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras continuando hasta la noche.

Los intervalos nubosos se mantendrán, y aunque la probabilidad de tormentas es baja, se prevé un 50% de posibilidad de que se produzcan en la tarde. Esto podría generar un ambiente inestable, por lo que es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, el día en Camas será mayormente nublado, con temperaturas frescas y lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y ventoso, llevando paraguas y abrigos adecuados si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.