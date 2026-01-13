El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

Hoy, 13 de enero de 2026, el tiempo en Cabra se presenta con una mezcla de nubes altas y periodos de cielo despejado. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 36% y aumentará gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 10 y 30 km/h. En las horas más cálidas, especialmente entre las 12:00 y las 14:00, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar a los 51 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día mayormente seco, con un leve aumento en la posibilidad de lluvia hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es del 65% entre las 19:00 y las 01:00, aunque la cantidad esperada es mínima, con solo 0.3 mm pronosticados. Esto sugiere que, si bien podría haber algunas gotas, no se espera que afecten significativamente las actividades al aire libre.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse ligeramente reducida en los momentos de mayor nubosidad. La combinación de nubes altas y poco nuboso permitirá que el sol brille en ciertos momentos, lo que podría ser un alivio para aquellos que disfrutan de la luz solar en invierno.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 12 grados hacia las 20:00. La humedad aumentará, llegando a un 75% hacia el final del día, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un tiempo fresco, con nubes altas y algunas posibilidades de lluvia ligera por la tarde. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día variable, manteniendo un abrigo a mano y disfrutando de los momentos soleados que se presenten.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.