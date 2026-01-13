El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

Hoy, 13 de enero de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que permanecerá en su mayoría nublado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, la cobertura de nubes será total, con condiciones de "cubierto" predominando en los primeros periodos del día. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, aunque la mayor parte del día seguirá bajo un manto de nubes.

En cuanto a la temperatura, se prevé que se mantenga bastante estable, oscilando entre los 12 y 17 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas, alcanzando un máximo de 17 grados hacia el mediodía. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 65% y el 97% a lo largo del día. Esto podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fría de lo que realmente es, especialmente en las horas de la mañana.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 4 mm, lo que indica que es probable que se produzcan lluvias moderadas. Por lo tanto, es recomendable que los residentes y visitantes de Las Cabezas de San Juan lleven paraguas o impermeables si planean salir durante el día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 39 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es baja en la mañana, podría aumentar a un 60% en la tarde, lo que podría traer consigo condiciones más inestables.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en las horas centrales de la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones húmedas y ventosas, y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.