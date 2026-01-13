El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Bormujos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 15 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 95% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá por encima del 70%.

A medida que el día progrese, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con un valor de 15 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará del sur y sureste, alcanzará velocidades de hasta 38 km/h en las horas más activas, lo que podría generar ráfagas más intensas y contribuir a una sensación de frío mayor.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. Se anticipa que la lluvia será escasa en las primeras horas, pero podría intensificarse hacia la tarde, con un total estimado de 2 mm de precipitación. Esto podría generar condiciones de humedad en el ambiente y, posiblemente, charcos en las calles.

Además, existe un riesgo moderado de tormentas, con un 60% de probabilidad entre las 07:00 y las 19:00 horas. Esto significa que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, especialmente en la tarde, cuando las condiciones son más propicias para su desarrollo.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada.

En resumen, el día en Bormujos se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas, alta humedad y una significativa probabilidad de lluvia y tormentas. Los residentes deben estar preparados para un día invernal, con la posibilidad de interrupciones en sus actividades diarias debido a las condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.