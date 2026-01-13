El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Bailén se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se mantendrá, aunque se espera que en algunos momentos se presenten intervalos de nubes más bajas, especialmente hacia la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 17 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 7 grados, descendiendo a 4 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 11 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 41% hacia la tarde, para luego aumentar nuevamente al 89% durante la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y al caer la noche.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas más frescas del día.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia hasta la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, existe una probabilidad del 30% de que se presenten lluvias ligeras, especialmente entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto podría traer consigo un ligero alivio a la sequedad del ambiente, aunque no se anticipan tormentas.

En resumen, el día en Bailén se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que irán en ascenso durante el día y un ligero descenso al caer la noche. Se recomienda a los habitantes estar preparados para un ambiente húmedo y ventoso, así como para la posibilidad de lluvias ligeras en la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.