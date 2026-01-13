El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Baeza se presentará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad se verá afectada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 15 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 8 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 6 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 14 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 15 grados por la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 10 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con valores que variarán entre el 35% y el 71% a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana presentarán una humedad del 59%, que irá disminuyendo hasta alcanzar el 41% al mediodía, para luego aumentar nuevamente hacia la tarde y noche, alcanzando un 66% a última hora del día. Esta variación en la humedad puede generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas más frescas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas a lo largo del día, con una velocidad que oscilará entre los 6 y 39 km/h. Las primeras horas de la mañana verán vientos del sureste a 6 km/h, aumentando gradualmente en intensidad. A medida que avance la tarde, se prevén rachas más fuertes, especialmente entre las 14:00 y las 15:00 horas, donde se alcanzarán los 39 km/h desde el sur. Esta situación podría generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El orto se producirá a las 08:29 y el ocaso a las 18:16, lo que proporcionará un día relativamente corto en términos de luz solar. En resumen, se aconseja a los habitantes de Baeza que se preparen para un día fresco y nublado, con vientos moderados y sin riesgo de lluvia, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.