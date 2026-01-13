El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Baena se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 8 y 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que el termómetro marque 17 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% por la mañana y descendiendo a un 32% en las horas más cálidas del día. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 41% al final de la jornada. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar el frío.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia escasa hacia la tarde, especialmente entre las 19:00 y 01:00 horas, donde se estima un 65% de probabilidad de tormenta. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada es mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La visibilidad será buena, aunque podría verse afectada por la presencia de nubes densas en algunos momentos.

En resumen, Baena experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas agradables durante el día, pero con un notable descenso al caer la noche. Se recomienda a los habitantes que estén atentos a las condiciones del tiempo, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de lluvia aumenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.