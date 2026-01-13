El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Ayamonte se presenta con un panorama meteorológico mayormente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día, con ligeras variaciones que podrían llevarlas a un máximo de 16 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad se estabilizará en torno al 82-93%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que se registren lluvias escasas a lo largo del día. Las probabilidades de precipitación son elevadas, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose en niveles significativos durante la mañana. Se anticipa que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.4 mm en la tarde. Sin embargo, no se prevén tormentas severas, aunque la probabilidad de tormenta es del 45% en las primeras horas, aumentando a un 70% en la franja horaria de la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 17 y 34 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 48 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría ser un alivio ante las condiciones de calor y humedad.

Los ciudadanos de Ayamonte deben estar preparados para un día gris y húmedo, con la posibilidad de lluvias intermitentes. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas pueden sentirse más frescas debido a la combinación de viento y humedad. A medida que se acerque la tarde, el cielo podría comenzar a despejarse ligeramente, pero las nubes seguirán dominando el panorama.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.