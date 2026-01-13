El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET
El día de hoy, 13 de enero de 2026, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, con valores que podrían llegar a los 18 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y el viento. A partir de la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 16 grados hacia las 15:00 horas y bajando a 14 grados hacia las 18:00 horas.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad significativa de lluvia, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 80% de probabilidad de que se produzcan. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 1 mm, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y generar un ambiente húmedo. Las rachas de viento también jugarán un papel importante en el tiempo de hoy, con velocidades que alcanzarán hasta 51 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente en la tarde. El viento soplará mayormente del sur y suroeste, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío.
La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, aumentando a un 65% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a las actividades al aire libre.
A lo largo del día, se recomienda a los habitantes de Arahal que se preparen para un tiempo variable, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente si planean estar fuera durante la tarde. La combinación de nubes, viento y posibilidad de lluvia hará que sea un día fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.
