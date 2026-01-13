El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 83% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento que soplará desde el este a velocidades de entre 9 y 14 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

Durante la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente en el periodo comprendido entre las 19:00 y las 21:00 horas, donde se prevé una probabilidad del 55% de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en la tarde y hasta 0.4 mm en la noche. Esto se debe a la llegada de un sistema de nubes que traerá consigo lluvias ligeras, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, situándose en torno a los 13 grados a las 19:00 horas. La humedad relativa también aumentará, alcanzando el 65% al final de la tarde y llegando al 100% durante la noche, lo que podría generar niebla en las primeras horas del día siguiente.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse reducida en la noche debido a la posible formación de niebla. Los vientos continuarán soplando desde el este y sureste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 24 km/h en la tarde, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, Andújar experimentará un día nublado con temperaturas frescas, posibilidad de lluvias ligeras por la tarde y un aumento en la humedad, lo que hará que la sensación térmica sea más fría de lo habitual. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que consideren llevar paraguas si planean salir por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.