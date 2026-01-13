El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 14 grados, con una humedad relativa que rondará el 76% al mediodía, lo que contribuirá a una sensación de frío. La probabilidad de lluvia es alta, con un 100% de posibilidad de precipitaciones entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que la lluvia será significativa, acumulando hasta 6 mm en total, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el sur a una velocidad de entre 10 y 26 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 41 km/h en las horas más activas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. Las condiciones de viento también podrían provocar que la lluvia se sienta más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir.

Durante la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 65% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas aisladas, lo que podría complicar aún más las actividades al aire libre. La visibilidad podría verse afectada, así que es aconsejable conducir con precaución.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. El cielo seguirá cubierto y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frío persistente.

En resumen, el día de hoy en Almonte se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias significativas y un ambiente fresco. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, y que tomen las precauciones necesarias si deben salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.