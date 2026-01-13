El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 13 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 97% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se produzcan lluvias.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.4 mm en las horas de la mañana, aumentando a 4 mm en el periodo de la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Aljaraque deben estar preparados para un día húmedo, con la posibilidad de que las lluvias se intensifiquen en ciertos momentos.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región. Los vientos soplarán del sur, con rachas que podrían llegar a los 53 km/h, especialmente durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados a lo largo del día, con un ligero descenso hacia la noche.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto podría dificultar la circulación en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán a alrededor de 11 grados , con cielos aún cubiertos y una humedad que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos. La combinación de estas condiciones podría generar un ambiente frío y húmedo, típico de esta época del año en Aljaraque.

En resumen, el día de hoy se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Es aconsejable que los residentes se preparen para un día de mal tiempo, llevando paraguas y abrigos si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.