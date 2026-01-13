El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados . La humedad relativa será elevada, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de lluvias.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15 horas, con un valor de 15 grados. Sin embargo, las condiciones meteorológicas no mejorarán, ya que la probabilidad de lluvia se incrementará notablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones serán escasas en su mayoría, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en las horas más críticas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 20 km/h, alcanzando rachas de hasta 30 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente durante las horas de mayor viento.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. La combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas podría hacer que el día sea incómodo para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias continuarán siendo una posibilidad. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con valores que rondarán los 12 grados. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar brumas y una sensación de frío persistente.

En resumen, el día de hoy en La Algaba se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente si planean salir, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.