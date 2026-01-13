El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, especialmente en las horas centrales, aunque habrá momentos de poco nuboso que permitirán disfrutar de algunos claros.

Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 7 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 8 grados. Es recomendable que los habitantes de Alcalá la Real se vistan adecuadamente para el frío, especialmente durante las horas de la mañana y la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con valores que oscilarán entre el 39% y el 59% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja abrigarse bien. La combinación de nubes y humedad podría hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sur y sureste, con velocidades que alcanzarán hasta los 19 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo de la jornada, las rachas de viento se mantendrán constantes, lo que podría influir en actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, existe una ligera posibilidad de tormentas, especialmente en el periodo comprendido entre las 19:00 y la 01:00, con un 40% de probabilidad. Es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que oscilan entre los 7 y 13 grados, y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Aunque no se esperan lluvias, es prudente estar preparados para posibles tormentas en la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.