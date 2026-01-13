El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, con picos que podrían llegar a los 16 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y al viento que soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 42 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque fresco, también contribuirá a la dispersión de las nubes, aunque no se espera que esto tenga un impacto significativo en la cobertura nubosa general.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% en las horas de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las primeras horas y hasta 4 mm en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, podría ser suficiente para mojar las calles y crear un ambiente húmedo y fresco.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 55% de posibilidad de que se produzcan durante la tarde, lo que podría generar algunos momentos de inquietud entre los habitantes. Sin embargo, no se prevén tormentas severas, por lo que la situación debería ser manejable.

A lo largo del día, los intervalos nubosos se alternarán con momentos de cielo más despejado, especialmente hacia el final de la tarde. El ocaso se producirá a las 18:27, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la humedad aumentará, creando un ambiente fresco y posiblemente incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y posibilidades de lluvia, especialmente en las horas centrales de la jornada. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones inestables y que lleven paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.