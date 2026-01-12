El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 12 de enero de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 15 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando el termómetro podría marcar hasta 15 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 91% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta un 65% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero a medida que el sol se eleva, la temperatura se sentirá más cálida. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que el día sea ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas en el exterior.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 8 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría aportar una brisa refrescante. Sin embargo, por la tarde, el viento disminuirá, lo que permitirá que la sensación térmica se mantenga más cálida.

No se anticipan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 18:25 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y el cielo estrellado que se presentará al caer la noche.

En resumen, El Viso del Alcor disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar del aire libre y de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.