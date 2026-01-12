El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Utrera se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten algunas nubes altas. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados, con una ligera disminución a 6 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se anticipa un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, comenzando en un 88% y descendiendo a lo largo del día hasta situarse en torno al 63% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor en las primeras horas, pero a medida que la temperatura suba, el ambiente se tornará más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcance rachas de hasta 28 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Utrera podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que favorece actividades al aire libre y desplazamientos sin preocupaciones por el tiempo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:26, marcando el inicio de una noche que se espera fresca, con temperaturas que rondarán los 9 grados.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas agradables durante el día y un ambiente fresco por la mañana y la noche. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo y la ausencia de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.