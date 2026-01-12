El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Utrera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 12 de enero de 2026, Utrera se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten algunas nubes altas. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados, con una ligera disminución a 6 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se anticipa un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado y agradable.
La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, comenzando en un 88% y descendiendo a lo largo del día hasta situarse en torno al 63% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor en las primeras horas, pero a medida que la temperatura suba, el ambiente se tornará más confortable.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcance rachas de hasta 28 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Utrera podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que favorece actividades al aire libre y desplazamientos sin preocupaciones por el tiempo.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:26, marcando el inicio de una noche que se espera fresca, con temperaturas que rondarán los 9 grados.
En resumen, el tiempo en Utrera para hoy se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas agradables durante el día y un ambiente fresco por la mañana y la noche. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo y la ausencia de lluvias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.
