El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, en Úbeda, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas serán la característica principal del cielo, aunque se prevé que a partir de las 07:00 horas haya momentos de poco nuboso, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren entre las nubes.

Las temperaturas durante la mañana se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 5 grados y descendiendo ligeramente a 4 grados en las horas más frías. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 14 grados por la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 7 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% a medianoche y disminuyendo gradualmente a un 65% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán durante la mañana y la primera parte de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las horas más frías del día.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Úbeda podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, aunque con la precaución de las bajas temperaturas.

El orto se producirá a las 08:28 horas y el ocaso a las 18:15 horas, lo que proporcionará aproximadamente 9 horas y 47 minutos de luz solar. A medida que el día avance, la combinación de nubes altas y temperaturas frescas ofrecerá un paisaje invernal característico de esta época del año en Úbeda.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.