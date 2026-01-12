El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Tomares se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 7 grados , con una humedad relativa alta que rondará el 91%. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a aumentar ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia las 11 de la mañana. Sin embargo, la humedad seguirá siendo notable, con valores que disminuirán gradualmente hasta el 72% a mediodía. El viento soplará del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más fresca.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque la mayor parte del día se mantendrá con un cielo poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 16 grados entre las 3 y las 4 de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más templado. La humedad relativa disminuirá aún más, llegando a un 56% hacia las 4 de la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más cómodo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 8 de la tarde. El cielo se cubrirá gradualmente, y se espera que para las últimas horas del día, el cielo esté completamente cubierto. La humedad aumentará de nuevo, alcanzando un 90% hacia las 10 de la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de Tomares podrán disfrutar de un día seco y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. El viento, aunque moderado, no presentará rachas fuertes, lo que permitirá que el día transcurra sin inconvenientes.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy será mayormente despejado en las primeras horas, con un aumento gradual de la temperatura y algunas nubes altas en la tarde, pero sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.