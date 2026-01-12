El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El 12 de enero de 2026, San Juan de Aznalfarache experimentará un día mayormente despejado, con cielos limpios durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:37. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con pocas nubes, especialmente en las horas de la tarde, aunque hacia la noche se prevé un aumento en la nubosidad, con cielos cubiertos a partir de las 19:00.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 5 y 17 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 6 a 7 grados, pero se espera que a mediodía se alcancen los 16 grados, proporcionando un ambiente más cálido y agradable. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, con valores que rondarán el 91% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescura. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá, alcanzando un 56% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cómoda y menos pesada.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 14 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría generar una ligera brisa refrescante. Sin embargo, hacia la noche, el viento disminuirá, con velocidades más suaves.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de San Juan de Aznalfarache podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. En resumen, el 12 de enero se presenta como un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.