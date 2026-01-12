El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas que rondan los 7 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avanza la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes poco numerosas, especialmente entre las 7 y las 9 de la mañana, aunque las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 6 a 7 grados. La brisa será ligera, con vientos del noreste que oscilarán entre 4 y 8 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más variable. A partir de las 10 de la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 16 grados hacia las 4 de la tarde. Sin embargo, el cielo se cubrirá gradualmente con nubes altas, lo que podría restar algo de luminosidad al día. A pesar de esto, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día.

La humedad relativa disminuirá a medida que avance la tarde, bajando hasta un 54% hacia las 4 de la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y cómodo. Los vientos también aumentarán en intensidad, alcanzando rachas de hasta 24 km/h desde el sur, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

Al caer la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará de nuevo, llegando a un 89% hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:26, marcando el inicio de una noche tranquila y fresca.

En resumen, el día de hoy en La Rinconada se caracterizará por un tiempo mayormente despejado en la mañana, con un aumento de nubes en la tarde y temperaturas agradables, ideales para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse en las horas más frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.