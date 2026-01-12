El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El 12 de enero de 2026, Puente Genil se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 81% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando los 10 grados hacia las 11 de la mañana. La brisa será suave, con vientos del este que soplarán a una velocidad de entre 7 y 9 km/h, lo que contribuirá a que el ambiente se sienta fresco pero agradable. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes que rodean la localidad.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 18 grados hacia las 4 de la tarde. El cielo seguirá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 39% a las 4 de la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y cómodo.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es ideal para aquellos que planean realizar excursiones o actividades deportivas en la zona.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 7 de la tarde. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para disfrutar de un paseo al atardecer. El ocaso se producirá a las 18:22, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el 12 de enero de 2026, Puente Genil disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos en un parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.