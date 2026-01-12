El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Priego de Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en ciertos momentos. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 5 grados, proporcionando un inicio fresco para los habitantes de la localidad. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, con valores que oscilarán entre el 68% y el 74%. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, con un 40% previsto para las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que variarán entre 3 y 9 km/h. Predominarán las direcciones del sur y sureste, lo que podría aportar una ligera brisa que hará más llevadero el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 18 km/h en la tarde, lo que podría ser un alivio ante el aumento de la temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes de Priego de Córdoba disfruten de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de planes en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. Las nubes altas continuarán presentes, pero no se anticipan cambios significativos en el tiempo. La puesta de sol se producirá a las 18:19, marcando el final de un día que, aunque fresco, ofrecerá momentos agradables y soleados para disfrutar en la hermosa localidad de Priego de Córdoba.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.