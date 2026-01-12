El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

La temperatura a las 00:00 horas se sitúa en 5 grados, descendiendo a 1 grado entre las 05:00 y las 07:00, lo que sugiere un inicio de jornada frío. Sin embargo, a partir de las 11:00 horas, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 14 grados a las 15:00 horas. Por la tarde, se prevé que las temperaturas se mantengan alrededor de los 12 grados, proporcionando un ambiente más templado para las actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 99% a las 06:00 horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que el día avanza, la humedad irá disminuyendo, situándose en un 54% hacia las 16:00 horas, lo que contribuirá a una sensación más agradable en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h a las 13:00 horas. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Pozoblanco pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables en las horas centrales y un cielo mayormente despejado. Se recomienda abrigarse bien durante la mañana y aprovechar el sol en las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.