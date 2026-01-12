El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Palma del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, comenzando en torno a los 6 grados y descendiendo a 4 grados en las horas más frías. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 86% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que el sol se eleva, la humedad se estabilizará en torno al 79% por la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad que oscilará entre 5 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. Sin embargo, el viento será moderado y no se anticipan condiciones adversas.

A lo largo de la jornada, no se esperan precipitaciones, lo que significa que los residentes de Palma del Río podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen aprovechar el buen tiempo.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se presenta favorable, con cielos despejados y temperaturas agradables que invitan a salir y disfrutar del entorno. La combinación de un viento suave y la ausencia de precipitaciones contribuirán a un ambiente ideal para realizar actividades cotidianas. Se recomienda a los ciudadanos que, aunque las temperaturas sean frescas por la mañana, se vistan en capas para adaptarse al aumento de calor que se experimentará durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.