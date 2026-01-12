El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

Hoy, 12 de enero de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con cielos que se mantendrán limpios durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones meteorológicas serán ideales, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados por la tarde. Este incremento será acompañado por un cielo que comenzará a mostrar algunas nubes altas, especialmente hacia la tarde y la noche, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será un factor notable hoy, soplando principalmente desde el noreste y el sur. Durante la mañana, se registrarán velocidades de entre 7 y 9 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevén ráfagas de hasta 29 km/h. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

A medida que el sol se eleva en el horizonte, el orto se producirá a las 08:36, brindando luz natural que acompañará a los habitantes durante el día. El ocaso, por su parte, se dará a las 18:27, marcando el final de un día que, aunque fresco, será agradable para disfrutar de paseos y actividades al aire libre.

La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hace de este un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades familiares. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas, especialmente por la mañana y al caer la tarde. En resumen, Los Palacios y Villafranca vivirán un día de invierno caracterizado por la estabilidad meteorológica, ideal para disfrutar de la belleza del entorno sin la preocupación de la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.